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Число участников конкурса десантников АрМИ-2018 выросло
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Число участников конкурса десантников АрМИ-2018 выросло 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конкурс «Десантный взвод» Армейских международных игр в 2018 году посетят в три раза больше стран, чем в тот раз, когда конкурс проводился впервые, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Конкурс «Десантный взвод» будет проводиться с 28 июля по 9 августа в Псковской области на базе 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
"В текущем году на территории Псковской области впервые пройдут подобного рода международные состязания, в которых одновременно будут принимать принять участие десантники 10 стран мира, из которых пять команд являются дебютантами данного конкурса", — говорится в сообщении.
При этом в департаменте отметили, что в первом «Десантном взводе» в 2015 году на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области участвовало всего три команды и две страны-наблюдательницы, а в 2016 году на полигоне «Раевский» под Новороссийском в состязаниях принимало участие уже шесть команд и две страны-наблюдательницы. В прошлом году, когда конкурс проводился в Китае, было заявлено шесть команд.
Отмечается, что всего в конкурсе 2018 года будут принимать участие около 400 десантников из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. По информации МО РФ, примерно треть всех участников АрМИ-2018 приедут именно на конкурс десантников.
"Проведение подобных состязаний позволяет накопить очень полезный профессиональный опыт для всех участников конкурса, укрепить дружественные связи, обменяться опытом с коллегами из других стран", — говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия конкурса состоится 28 июля на полигоне «Завеличье». Официальный старт международному конкурсу «Десантный взвод» даст командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.
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