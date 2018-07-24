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Житель Муравленко погасил долг, чтобы вернуть «арестованную» иномарку
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Житель Муравленко погасил долг, чтобы вернуть «арестованную» иномарку 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
По данным региональной службы судебных приставов, ямалец должен был оплатить кредиторам чуть больше сотни тысяч рублей, однако не спешил платить по счетам.
«В рамках исполнительного производства судебным приставом был наложен арест на автотранспортное средство, стоимость которого, по результатам оценки специализированной организации, составила 174 тысячи рублей», — сообщили в ведомстве.
После того, как машина оказалась под обременением, должник выплатил необходимую сумму. Сейчас арест с машины снят и автомобиль вернули хозяину.
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