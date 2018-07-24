В Дзержинске начали выпускать продукцию, которой нет в России, но на которую огромный спрос

Руководитель проекта Наталья Петровская рассказала, что это лишь первый этап большого инвестиционного проекта. От проектирования до запуска прошло 11 месяцев. При производстве использовалось 70% отечественного оборудования, некоторые технологические решения даже были запатентованы. При производстве акриловых дисперсий также преимущественно используется отечественное сырье — мономеры, которые поставляются с площадки «СИБУРа»

— Мы здесь начинаем выпускать импортозамещающую продукцию, которая сейчас завозится из-за рубежа, — сказала Наталья Петровская. — Состав и формулы сополимерных акриловых дисперсий — разработка нашего научно-исследовательского комплекса.

— Я молюсь на эту новую производственную линию, — добавил президент российской компании Homa Александр Колесниченко . — Добавочная стоимость, которая заложена в продукцию, позволит нам и дальше развивать науку, технологии.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 530 млн рублей. Проект реализован на 30% при финансовой поддержке Фонда развития промышленности РФ . Инвестиции в первый этап составили 130 млн рублей, создано 15 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Весь процесс производства автоматизирован и управляется двумя оператора дистанционно с компьютера. Выпуск дисперсий осуществляется круглосуточно, в четыре смены.

Генеральный директор предприятия Сергей Новиков рассказал, что инвестиционный проект рассчитан на 3 года и состоит из трех основных этапов. Первый этап позволяет нарастить мощности существующего производства в полтора раза.

— Если на основном производстве мы выпускаем нашу традиционную продукцию, то на новой линии планируем производить совершенно новую продукцию — уникальные разработки нашей науки, — пояснил топ-менеджер. — То есть под конкретного заказчика и его требования будет разрабатываться новый узкоспециализированный продукт и выпускаться в нужном ему объеме. Это серьезное наше конкурентное преимущество.

В сентябре планируется запустить еще одну производственную линию — для выпуска уникальной продукции. Например, дисперсии востребованной мебельным производством.

Третий этап предполагает строительство нового производства водных полиуретановых дисперсий.

— Это, вообще, прорывная тема для отечественной промышленности, которая пока для производства лакокрасочной продукции использует органические растворители, — заметил Сергей Новиков. — Мы по сути станем пионерами, поскольку до сих пор водные полиуретаны — это прерогатива зарубежных компаний, которые серьезно относятся к вопросам экологии и здоровья.

Пока проект нового производства находится «в проекте». Для его реализации компания Homa приобрела здание, рядом с существующим цехом. Запуск производства водных полиуретановых дисперсий намечен на 2020 год.