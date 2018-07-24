Ещё
В Дзержинске начали выпускать продукцию, которой нет в России, но на которую огромный спрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дзержинске начали выпускать продукцию, которой нет в России, но на которую огромный спрос 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Руководитель проекта Наталья Петровская рассказала, что это лишь первый этап большого инвестиционного проекта. От проектирования до запуска прошло 11 месяцев. При производстве использовалось 70% отечественного оборудования, некоторые технологические решения даже были запатентованы. При производстве акриловых дисперсий также преимущественно используется отечественное сырье — мономеры, которые поставляются с площадки «СИБУРа».
— Мы здесь начинаем выпускать импортозамещающую продукцию, которая сейчас завозится из-за рубежа, — сказала Наталья Петровская. — Состав и формулы сополимерных акриловых дисперсий — разработка нашего научно-исследовательского комплекса.
— Я молюсь на эту новую производственную линию, — добавил президент российской компании Homa Александр Колесниченко. — Добавочная стоимость, которая заложена в продукцию, позволит нам и дальше развивать науку, технологии.
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 530 млн рублей. Проект реализован на 30% при финансовой поддержке Фонда развития промышленности РФ. Инвестиции в первый этап составили 130 млн рублей, создано 15 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Весь процесс производства автоматизирован и управляется двумя оператора дистанционно с компьютера. Выпуск дисперсий осуществляется круглосуточно, в четыре смены.
Генеральный директор предприятия Сергей Новиков рассказал, что инвестиционный проект рассчитан на 3 года и состоит из трех основных этапов. Первый этап позволяет нарастить мощности существующего производства в полтора раза.
— Если на основном производстве мы выпускаем нашу традиционную продукцию, то на новой линии планируем производить совершенно новую продукцию — уникальные разработки нашей науки, — пояснил топ-менеджер. — То есть под конкретного заказчика и его требования будет разрабатываться новый узкоспециализированный продукт и выпускаться в нужном ему объеме. Это серьезное наше конкурентное преимущество.
В сентябре планируется запустить еще одну производственную линию — для выпуска уникальной продукции. Например, дисперсии востребованной мебельным производством.
Третий этап предполагает строительство нового производства водных полиуретановых дисперсий.
— Это, вообще, прорывная тема для отечественной промышленности, которая пока для производства лакокрасочной продукции использует органические растворители, — заметил Сергей Новиков. — Мы по сути станем пионерами, поскольку до сих пор водные полиуретаны — это прерогатива зарубежных компаний, которые серьезно относятся к вопросам экологии и здоровья.
Пока проект нового производства находится «в проекте». Для его реализации компания Homa приобрела здание, рядом с существующим цехом. Запуск производства водных полиуретановых дисперсий намечен на 2020 год.
nn.ru: последние новости
«Голос Торпедо» и «тот самый Джокер» поженились «Воду превратили в вино»: в селе Красное Арзамасского района покраснело болото Владимир Панов пообещал строить ливневки при ремонте дорог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост368
Россия стянула военную технику к западным рубежам61
Россиян лишат желания иметь валюту152
Умер советник Путина35
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой17
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение