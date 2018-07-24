Экс-глава Ижевска планирует избираться Гордуму

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин примет участие в осенних довыборах в Гордуму столицы Удмуртии . Свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца он планирует выдвинуть по 10-му одномандатному округу. Сегодня, 24 июля, он подал соответствующие документы в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Довыборы в Гордуму пройдут в сентябре, а до этого времени кандидату в депутаты предстоит собрать подписи. Ранее депутатом от 10-го округа был Дмитрий Данилов . Однако в апреле 2018 года ему пришлось сложить полномочия после скандала с неправильно оформленными декларациями. Данилов предоставил неполные сведения об объектах недвижимости. Напомним, что Юрий Тюрин подал заявление об уходе с поста главы Ижевска 3 мая 2018 года. 10 мая депутаты Гордумы Ижевска согласовали его отставку. До этого Тюрин четыре раза избирался в городской парламент и был депутатом третьего, четвертого, пятого и шестого созывов соответственно. В октябре 2015 года тайным голосованием был выбран главой столицы Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юрий Тюрин: Ничего не сломать. И ты уже победитель! Депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Данилов сложил полномочия