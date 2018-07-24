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В Бельгии с 2023 года запретят производство меха и фуа-гра
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В Бельгии с 2023 года запретят производство меха и фуа-гра 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 24 июля. В Бельгии с 2023 года будет официально запрещено производство известного французского деликатеса фуа-гра, а также животного меха. Об этом сообщил местный телеканал VRT со ссылкой на представителей властей королевства.
"Убийство животных ради меха должно оставаться в прошлых веках. То же самое касается и принудительного откармливания гусей ради фуа-гра. Размножение животных ради меха и принудительный откорм гусей для получения деликатеса станет незаконным с 2023 года", — цитирует телеканал фламандского министра по охране животных Бена Вейтса.
По данным СМИ, в настоящее время в одной лишь Фландрии (нидерландскоязычная часть Бельгии) насчитывается 17 ферм, где ежегодно убивают около 200 тыс. зверей для производства меха. Что касается фуа-гра, то в некоторых регионах Бельгии уже в 2017 году запретили его производство, например, в Брюсселе.
Фуа-гра — это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Так, печень животного может вырасти до 1 кг, в то время как в нормальных условиях ее вес едва достигает 100 граммов. И Бельгия является одной из пяти стран в Европе, где производят фуа-гра. Также это делают во Франции, в Испании, Болгарии и Венгрии.
ТАСС: последние новости
Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Шойгу: доля нового вооружения в Сухопутных войсках увеличилась на 13% с 2016 года Reuters: контрразведка Германии считает, что РФ, КНР и Иран ведут разведдеятельность в ФРГ
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