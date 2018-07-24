В Бельгии с 2023 года запретят производство меха и фуа-гра

БРЮССЕЛЬ , 24 июля. В Бельгии с 2023 года будет официально запрещено производство известного французского деликатеса фуа-гра, а также животного меха. Об этом сообщил местный телеканал VRT со ссылкой на представителей властей королевства.

"Убийство животных ради меха должно оставаться в прошлых веках. То же самое касается и принудительного откармливания гусей ради фуа-гра. Размножение животных ради меха и принудительный откорм гусей для получения деликатеса станет незаконным с 2023 года", — цитирует телеканал фламандского министра по охране животных Бена Вейтса.

По данным СМИ, в настоящее время в одной лишь Фландрии (нидерландскоязычная часть Бельгии) насчитывается 17 ферм, где ежегодно убивают около 200 тыс. зверей для производства меха. Что касается фуа-гра, то в некоторых регионах Бельгии уже в 2017 году запретили его производство, например, в Брюсселе.