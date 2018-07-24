В Калининград доставят мощи святого апостола Андрея Первозванного 

В Калининград доставят десницу апостола Андрея Первозванного из Елоховского собора в Москве. Это событие приурочено ко Дню Военно-морского флота России, сообщает информационный отдел Калининградской епархии.
Мощи привезут в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде в среду, 25 июля, время прибытия уточняется. С этого дня до утра пятницы, 27 июля, святыня будет находиться в кафедральном соборе. В эти дни увидеть её можно с семи до 22 часов. 27 июля мощи доставят в Черняховск. В 19 часов того же дня их перевезут на Патриаршее подворье — в храм Александра Невского в Балтийске. Утром 28 июля святыня прибывает в Морской Георгиевский собор Балтийска. В этот день мощи принесут на корабли Балтийского флота. Десница — правая рука апостола — в XII веке хранилась в Константинополе, рассказали в Калининградской епархии. В 1644 году константинопольский патриарх Парфений передал святыню в дар Михаилу Романову. Это была благодарность за то, что русский царь заплатил большой выкуп турецкому султану, чтоб тот не разорял монастырь в греческих Фессалониках. Десница хранилась в Успенском соборе Московского Кремля, а в 1988 году была торжественно передана Русской православной церкви и перевезена в Богоявленский собор.