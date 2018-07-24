От этого умирает каждая пятая: екатеринбурженка узнала о смертельном диагнозе за месяц до родов

Екатеринбурженке Юлии Серебряковой повезло — она чудом родила двойню, когда у нее диагностировали острую жировую дистрофию печени. Обычно смертность беременных в таких случаях составляет 20%, умирает каждая пятая женщина в мире, плод погибает еще чаще.

Юлия забеременела в прошлом году. Она ждала двойню, и в целом беременность 21-летней девушки проходила спокойно. Правда, на девятом месяце беременности врачи поставили ей мочеприемник, потому что матка начала давить на органы.

А ранним утром 22 ноября 2017 года Юлию начало сильно рвать. Ее маме пришлось вызвать скорую, и Юлию тут же увезли в Екатеринбургский клинический перинатальный центр (ЕКПЦ). Как все происходило, она не помнит, хотя держалась на ногах. В больницу она попала на 34-й неделе беременности.

За несколько часов врачи поставили Юлии смертельный диагноз «острая жировая дистрофия печени». Это чрезвычайно редкое осложнение беременности проявляется печеночной недостаточностью, геморрагическим синдромом (нарушение свертываемости крови) и поражением почек. Обычно медики в таких случаях не берутся спасать сразу и мать, и ребенка.

Юлю решили кесарить сразу, и 22 ноября в 11:15 родились два мальчика весом 1780 и 1980 грамм. Сначала их выхаживали в детской реанимации роддома, потом новорожденных передали в руки докторов неонатальной клиники. Месяц они пролежали в специальных инкубаторах.

Молодая мама не успела ощутить радость материнства: сразу после родов у нее начала прогрессировать печеночная недостаточность. Юлия была без сознания и жила благодаря аппаратам, замещающим функции печени, почек и легких. Кормили ее тоже через трубочку. Врачи проводили интенсивную терапию гемостатиками.

Лечение продолжилось в ГКБ № 40. Туда ее перевели 23 ноября 2017 года. Борьба за жизнь Юлии шла 36 суток. Дважды ее состояние ухудшалось, и анестезиологи-реаниматологи возвращали ее к жизни. В декабре 2017 года ее перевели в гинекологическое отделение.

SMS о том, что дочь пришла в себя, мама Юлии получила 1 декабря 2017 года.

В этом же месяце врачи приняли кардинальное решение — молодой маме удалили матку.

— В заключении написано, что у меня не прижился шов после кесарева сечения, поэтому было принято такое решение, — говорит Юлия. — Чтобы не было заражения, мне делали переливание крови.

После этого она пошла на поправку. Юлию заново учили сидеть, ходить и есть. Домой екатеринбурженка попала только 1 февраля 2018 года.

До этого момента своих новорожденных детей Юлия ни разу не видела. Пока она боролась за жизнь, малышей из роддома увез ее муж и отец детей, с которым у Юлии были сложные отношения.

— Врачи были против, потому что дети недоношенные. Но он как-то договорился и забрал мальчиков под свою ответственность, — рассказала Юлия. — Мне было это очень неприятно.

Когда Юлию выписали домой, она сама собиралась выехать в село Азигулово Артинского района, куда муж увез детей, но врачи запретили ей длительные поездки.

— Тогда я попросила мужа самого привезти мне мальчиков. Он не хотел везти их в город, поэтому без скандала у нас не обошлось, — говорит она.

Но Юлии все же удалось уговорить супруга. Своих детей она впервые увидела, когда им было больше двух месяцев. Только слабая после лечения молодая мама не могла сама взять их на руки, поэтому детей ей положили на колени.

Когда она впервые увидела сыновей, то расплакалась.

— Я расстроена, что не услышала первого крика, не увидела, как они были совсем маленькими — уточняет она. — Но я очень счастлива, что они есть, сейчас живу с родителями в двухкомнатной квартире и с их помощью воспитываю детей. Муж то появляется, то нет.

Только к июню 2018 года женщина вновь почувствовала себя хорошо. У Юлии Серебряковой до сих пор побаливает левая нога, но она уже почти не обращает на это внимания. Через каждые три месяца у нее плановый осмотр у терапевта. Оба малыша сейчас здоровы.

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