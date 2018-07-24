Окружной центр готов к повышенной пожароопасности

По данным Ханты-Мансийского центра Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время в некоторых районах округа ожидается опасное явление — чрезвычайная пожароопасность, обусловленная жаркой и засушливой погодой, высокой температурой воздуха.

В связи с этим силы и средства городских и районных звеньев подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будут переведены в режим повышенной готовности.

Кроме этого запланированы профилактические мероприятия. Так, на территории окружного центра будет введен «Особый противопожарный режим», в рейды выйдут противопожарные патрули, в пределах городской черты запрещено разводить костры, разжигать печи и очаги. С населением проводятся разъяснительные и профилактические беседы, чтобы горожане понимали необходимость временных ограничений ради сохранения лесов от огня.

Также в Ханты-Мансийске создана мобильная межведомственная оперативная группа на базе оперативного штаба Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Под особую охрану и защиту возьмут городские леса, расположенные в пределах югорской столицы.

Напоминаем, что в случае обнаружения пожара или угрозы возгорания необходимо позвонить на номер телефона единой дежурной диспетчерской службы 112.