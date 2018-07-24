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Градообразующее предприятие Тюльгана признано банкротом
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Градообразующее предприятие Тюльгана признано банкротом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Компания является градообразующим предприятием поселка Тюльган, включенного в список монотерриторий. По результатам рассмотрения иска судом принято решение о признании должника банкротом и введении процедуры наблюдения. Задолженность угольного предприятия перед «НИКО-Банком» составляет более 63 миллионов рублей. Кроме того, «Энергосбыт Плюс» подал на компанию иск на сумму около 14 миллионов рублей.
По состоянию на 2018 год, в штате угольного предприятия числятся менее 250 человек. Столько же работают в организациях, обслуживающих ОАО «Оренбургуголь. Таким образом, напредприятии или его побочных производствахработает каждый 30 житель Тюльганского района.
С 2014 по 2016 годы предприятие простаивало из-за разорванного контракта с единственным подрядчиком. В декабре 2016 года стало известно, что ТЭЦ башкирского города Кумертау заключила с угольной компанией договор и работа возобновилась.
Как писал »ФедералПресс», Новотроицк стал первым моногородом Оренбургской области, получившим статус территории опережающего социально — экономического развития (ТОСЭР).
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