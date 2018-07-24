Градообразующее предприятие Тюльгана признано банкротом

Компания является градообразующим предприятием поселка Тюльган, включенного в список монотерриторий. По результатам рассмотрения иска судом принято решение о признании должника банкротом и введении процедуры наблюдения. Задолженность угольного предприятия перед «НИКО-Банком» составляет более 63 миллионов рублей. Кроме того, «Энергосбыт Плюс» подал на компанию иск на сумму около 14 миллионов рублей.

По состоянию на 2018 год, в штате угольного предприятия числятся менее 250 человек. Столько же работают в организациях, обслуживающих ОАО «Оренбургуголь. Таким образом, напредприятии или его побочных производствахработает каждый 30 житель Тюльганского района.