В Тамбове пройдет фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной»

ТАМБОВ , 24 июля. / ТАСС /. Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной» пройдет в Тамбове 11 августа, он откроется концертом-променадом на лодках, рассказывающем о жизни города в начале ХХ века. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе региональной администрации.

"Откроет фестиваль лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. Вдоль берегов Цны проплывут прогулочные катера, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы из городов и районов области исполнят популярные советские и народные русские песни, приглашая всех жителей на гала-концерт фестиваля", — пояснили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что фестиваль пройдет в самом живописном месте города — на берегу реки Цны, где состоится многочасовой музыкальный песенный марафон с участием хоровых коллективов и звезд эстрады.

"Фестиваль «Песни над Цной» уникален по количеству музыкальных песенных жанров. В его программе органично сочетаются произведения классической, народной и современной популярной музыки. Перед зрителями выступят Тамбовский камерный хор имени Рахманинова, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, Хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» и другие исполнители", — добавили в пресс-службе.