Ещё
В Тамбове пройдет фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тамбове пройдет фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной» 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 24 июля. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной» пройдет в Тамбове 11 августа, он откроется концертом-променадом на лодках, рассказывающем о жизни города в начале ХХ века. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе региональной администрации.
"Откроет фестиваль лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. Вдоль берегов Цны проплывут прогулочные катера, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы из городов и районов области исполнят популярные советские и народные русские песни, приглашая всех жителей на гала-концерт фестиваля", — пояснили в пресс-службе.
В администрации уточнили, что фестиваль пройдет в самом живописном месте города — на берегу реки Цны, где состоится многочасовой музыкальный песенный марафон с участием хоровых коллективов и звезд эстрады.
"Фестиваль «Песни над Цной» уникален по количеству музыкальных песенных жанров. В его программе органично сочетаются произведения классической, народной и современной популярной музыки. Перед зрителями выступят Тамбовский камерный хор имени Рахманинова, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, Хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» и другие исполнители", — добавили в пресс-службе.
Также там уточнили, что специальным гостем фестиваля в этом году станет народный артист России Лев Лещенко, а завершится концерт праздничным фейерверком.
ТАСС: последние новости
МВД Германии: число потенциально опасных исламистов в стране достигло рекордного уровня Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам293
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост608
Бузова попала в аварию57
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть56
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение