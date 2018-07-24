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Пол Маккартни вернулся на улицу с обложки «Abbey Road» спустя почти 50 лет. Видео
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Пол Маккартни вернулся на улицу с обложки «Abbey Road» спустя почти 50 лет. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Легендарный «Битл», сэр Пол Маккартни, вновь прошелся по знаменитой дорожке, запечатленный на альбоме The Beatles «Abbey Road» (1969). Музыкант вновь появился в культовом для меломанов месте спустя почти 50 лет после выхода пластинки, сообщает People.
Знаменитый пешеходный переход в Лондоне ежегодно посещают тысячи фанатов The Beatles со всего мира.
https://people.com/music/paul-mccartney-recreates-abbey-road-the-beatles/
🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad
Публикация от Paul McCartney (@paulmccartney) 23 Июл 2018 в 5:23 PDT  Маккартни вновь посетил легендарную улицу в рамках поддержки своего нового альбома «Egypt Station». Вскоре после съемок опубликованного выше видео музыкант дал концерт неподалеку от этого места.
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