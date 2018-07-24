Пол Маккартни вернулся на улицу с обложки «Abbey Road» спустя почти 50 лет. Видео

Легендарный «Битл», сэр Пол Маккартни , вновь прошелся по знаменитой дорожке, запечатленный на альбоме The Beatles «Abbey Road» (1969). Музыкант вновь появился в культовом для меломанов месте спустя почти 50 лет после выхода пластинки, сообщает People.

Знаменитый пешеходный переход в Лондоне ежегодно посещают тысячи фанатов The Beatles со всего мира.

https://people.com/music/paul-mccartney-recreates-abbey-road-the-beatles/

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad

Публикация от Paul McCartney (@paulmccartney) 23 Июл 2018 в 5:23 PDT Маккартни вновь посетил легендарную улицу в рамках поддержки своего нового альбома «Egypt Station». Вскоре после съемок опубликованного выше видео музыкант дал концерт неподалеку от этого места.