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Л. Майер впервые обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Л. Майер впервые обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Аргентинский теннисист Леонардо Майер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге. Во втором круге Майер в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 20 минут. Майер трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Монфиса 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 2 брейка. Майер впервые выиграл у Монфиса, все три предыдущих матча остались за французским теннисистом.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Майер сыграет со второй ракеткой турнира, соотечественником Диего Шварцманом.
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