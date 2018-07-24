Москвич купил лотерейный билет и выиграл больше двух миллионов рублей

Этого дня он ждал целый месяц.

Счастливчик, купивший билет за 60 рублей, угадал все комбинации джекпота в 99430-м тираже лотереи.

— Жители Москвы и области давно притягивают к себе удачу, — рассказали организаторы лотереи. — Только в этом году миллионерами в столичном регионе стали 130 человек.

Всего же начиная с 2016 года выигрыши от полумиллиона и выше получили 835 москвичей. Самый крупный куш пока составляет больше 216 миллионов рублей. Такую сумму в октябре прошлого года выиграл участник, купивший счастливый билет 121-го тиража одной из лотерей.