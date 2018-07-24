Готовится к изданию первая книга «Костромских сказок» 

На платформе Planeta.ru стартовал сбор средств на издание книги «Костромские сказки». Его организовало костромское землячество в Москве, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В сборник, который сейчас существует в виде рукописи, войдут 22 сказки 7 авторов: Сергея Савина, Марфы Соколич, Василия Бочарникова, Бориса Бочкарева, Виктора Константинова, Ефима Честнякова, Александра Островского.
Родные сказки пополнят книжный фонд районных и сельских библиотек в области, будут направлены в учреждения культуры, образования и социальной защиты. Также книга будет подарена детям, оставшимся без попечения родителей. Нужен тираж 3 тысячи экземпляров, — рассказали организаторы сбора.
Общая стоимость издания книги таким тиражом составит 350 тысяч рублей.
На данный момент для книг подготовлены яркие иллюстрации, которые понравятся и детям, и взрослым. Их нарисовала Ольга Высоцкая. Сказки выйдут в твердой обложке. Объем книги составит около 300 страниц.
Организаторы сбора мечтают, чтобы добрые сказки, написанные костромичами, оказались в одном сборнике, а сборник украсил полки каждой библиотеки области.