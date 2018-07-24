Ещё
Готовится к изданию первая книга «Костромских сказок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Готовится к изданию первая книга «Костромских сказок» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
На платформе Planeta.ru стартовал сбор средств на издание книги «Костромские сказки». Его организовало костромское землячество в Москве, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В сборник, который сейчас существует в виде рукописи, войдут 22 сказки 7 авторов: Сергея Савина, Марфы Соколич, Василия Бочарникова, Бориса Бочкарева, Виктора Константинова, Ефима Честнякова, Александра Островского.
Родные сказки пополнят книжный фонд районных и сельских библиотек в области, будут направлены в учреждения культуры, образования и социальной защиты. Также книга будет подарена детям, оставшимся без попечения родителей. Нужен тираж 3 тысячи экземпляров, — рассказали организаторы сбора.
Общая стоимость издания книги таким тиражом составит 350 тысяч рублей.
На данный момент для книг подготовлены яркие иллюстрации, которые понравятся и детям, и взрослым. Их нарисовала Ольга Высоцкая. Сказки выйдут в твердой обложке. Объем книги составит около 300 страниц.
Организаторы сбора мечтают, чтобы добрые сказки, написанные костромичами, оказались в одном сборнике, а сборник украсил полки каждой библиотеки области.
k1news.ru: последние новости
Кострома вошла в число регионов-лидеров по детскому ожирению За полгода костромичи направили в Банк России почти 400 жалоб Кострому посетит один из известнейших адвокатов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост368
Россия стянула военную технику к западным рубежам61
Россиян лишат желания иметь валюту152
Умер советник Путина35
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой17
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение