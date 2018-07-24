В Италии критикуют план ЕК по созданию центров по контролю за мигрантами

Вице-премьер Италии , глава МВД страны Маттео Сальвини раскритиковал предложение Европейской комиссии о выделении финансовой помощи странам ЕС в обмен на «добровольное» согласие создать на их территориях «центров по контролю» за мигрантами. На содержание каждого беженца, сообщает ANSA, Брюссель намерен выделять по 6 тысяч евро.

«Если хотят дать кому-то деньги, пусть делают это. Италия не нуждается в мизерных подачках», — приводит агентство слова Сальвини. По его мнению, сумма, предлагаемая Еврокомиссией, является «нереальной», так как содержание «каждого, кто добивается статуса беженца обходится от 40 до 50 тысяч евро».

Министр призвал Брюссель с уважением относиться к тому, что делает Италия, стремящаяся «покончить с потоками прибывающих мигрантов, чтобы разобраться с теми сотнями тысяч, которые уже присутствуют» на её территории.