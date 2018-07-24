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В Италии критикуют план ЕК по созданию центров по контролю за мигрантами
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В Италии критикуют план ЕК по созданию центров по контролю за мигрантами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вице-премьер Италии, глава МВД страны Маттео Сальвини раскритиковал предложение Европейской комиссии о выделении финансовой помощи странам ЕС в обмен на «добровольное» согласие создать на их территориях «центров по контролю» за мигрантами. На содержание каждого беженца, сообщает ANSA, Брюссель намерен выделять по 6 тысяч евро.
«Если хотят дать кому-то деньги, пусть делают это. Италия не нуждается в мизерных подачках», — приводит агентство слова Сальвини. По его мнению, сумма, предлагаемая Еврокомиссией, является «нереальной», так как содержание «каждого, кто добивается статуса беженца обходится от 40 до 50 тысяч евро».
Министр призвал Брюссель с уважением относиться к тому, что делает Италия, стремящаяся «покончить с потоками прибывающих мигрантов, чтобы разобраться с теми сотнями тысяч, которые уже присутствуют» на её территории.
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