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Рим: предложение ЕК по мигрантам — ненужная благотворительность
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Рим: предложение ЕК по мигрантам — ненужная благотворительность 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Рим отклонил спорный план Брюсселя, который предполагал трату сотен миллионов евро на сооружение новых миграционных центров, чтобы облегчить нагрузку на Италию, передает The Financial Times.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Европейская комиссия во вторник заявила, что она заплатит 6 тыс. евро за каждого мигранта любому правительству, которое поможет забрать людей из лодок в Средиземном море после того, как народное правительство Италии запретило морским судам пришвартовываться к своим берегам.
В Риме назвали предложение ЕК «ненужной благотворительностью».
Брюссель также изложил планы по финансированию расходов на создание «центров контроля», которые, не хотят создавать власти Италии. В таких центрах, по замыслу политиков чиновников ЕК, должны обрабатываться заявления о предоставлении убежища в течение восьми недель, а нелегальные мигранты отправлялись бы обратно в страну своего происхождения.
Отвечая на проект комиссии, Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии, сказал: «Если они хотят дать деньги кому-то другому, пусть они это сделают. Италия не нуждается в благотворительности».
Испания, вероятно, станет крупнейшим бенефициаром финансовых стимулов для оказания помощи находящимся в затруднительном положении мигрантам, приняв более 1,2 тыс. мигрантов, спасенных из Средиземного моря только на прошлой неделе.
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