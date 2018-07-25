Рим: предложение ЕК по мигрантам — ненужная благотворительность

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Европейская комиссия во вторник заявила, что она заплатит 6 тыс. евро за каждого мигранта любому правительству, которое поможет забрать людей из лодок в Средиземном море после того, как народное правительство Италии запретило морским судам пришвартовываться к своим берегам.

В Риме назвали предложение ЕК «ненужной благотворительностью».

Брюссель также изложил планы по финансированию расходов на создание «центров контроля», которые, не хотят создавать власти Италии. В таких центрах, по замыслу политиков чиновников ЕК, должны обрабатываться заявления о предоставлении убежища в течение восьми недель, а нелегальные мигранты отправлялись бы обратно в страну своего происхождения.

Отвечая на проект комиссии, Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии, сказал: «Если они хотят дать деньги кому-то другому, пусть они это сделают. Италия не нуждается в благотворительности».