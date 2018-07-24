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Китай инвестирует в Южную Африку более $14 млрд
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Китай инвестирует в Южную Африку более $14 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Китай намерен вложить в Южную Африку $14,7 млрд Об этом сообщает Reuters.
В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона примет активные меры по расширению импорта из Южной Африки для поддержки развития «самой промышленно развитой экономики Африки».
В прошлом году сообщалось, что правительство Нигерии договорилось с Китаем о строительстве в стране самой большой гидроэлектростанции на $5,8 млрд
Уточняется, что данная ГЭС, чья мощность оценивается в 3050 МВт, будет построена консорциумом китайских государственных строительных фирм.
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