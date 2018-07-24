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Минобороны опровергло планы изымать легковое авто в случае войны
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Минобороны опровергло планы изымать легковое авто в случае войны 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
В министерстве обороны разъяснили суть поправок в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Минобороны предложило включить легковые авто в список техники, которая будет передана армии в случае введения в стране военного положения. При этом подчеркивалось, что предпочтение военные будут отдавать семейству отечественных внедорожников.
Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз российского военного ведомства, данная информация не соответствует реальным планам министерства.
В Минобороны подчеркнули, что поправки в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года планируются, однако они только уточняют порядок учета тех транспортных средств, которые уже зарегистрированы в военкоматах.
«Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают», — говорится в сообщении ведомства.
ИД «Собеседник»: последние новости
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