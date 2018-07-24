Германия обвинила Россию и Китай в многократных кибератаках

Россия и БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости Китай многократно попадали в поле зрения контрразведки ФРГ в 2017 году в качестве «организаторов кибератак», говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

"Особенно Россия и Китай многократно были определены BfV в качестве нападающей стороны. Однако и разведслужбы других государств располагают тем временем значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак", — говорится в докладе. Его экземпляр находится в распоряжении РИА Новости.