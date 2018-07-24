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Воронежец пойдет под следствие за драку с полицейским
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Воронежец пойдет под следствие за драку с полицейским 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
32-летний воронежец попал под следствие за нападение на полицейского, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Инцидент произошел днем 24 июня на проспекте Революции. 28-летний полицейский участвовал в задержании наркоторговца, когда с ним вступил в конфликт проезжающий мимо на машине 32-летний воронежец. Местный житель вышел из автомобиля и ударил полицейского по голове и ноге и повалил на землю. Утихомирили нападавшего оперативники.
Следователи занимаются расследованием уголовного дела. Местному жителю грозит до пяти лет заключения.
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