Воронежец пойдет под следствие за драку с полицейским

32-летний воронежец попал под следствие за нападение на полицейского, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 24 июня на проспекте Революции. 28-летний полицейский участвовал в задержании наркоторговца, когда с ним вступил в конфликт проезжающий мимо на машине 32-летний воронежец. Местный житель вышел из автомобиля и ударил полицейского по голове и ноге и повалил на землю. Утихомирили нападавшего оперативники.

Следователи занимаются расследованием уголовного дела. Местному жителю грозит до пяти лет заключения.