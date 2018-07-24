В России рассекретили Sony Xperia XA3

Компания Sony готовит к выпуску смартфон среднего уровня Xperia XA3. Запись о нём уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».

Модель проходит в документации под номером H4413. В качестве изготовителя указана компания Sony Mobile Communications, зарегистрированная в Японии

Характеристики будущего Sony Xperia XA3 на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.

Следующий крупный анонс японского производителя назначен на 30 августа, к открытию выставки IFA 2018 в Берлине. Вполне возможно, что мы увидим там и Sony Xperia XA3.