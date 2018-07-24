Россия хочет построить железнодорожный мост в Японию

Россия выступает за заключение соглашения с Японией о строительстве 45-километрового железнодорожного моста между двумя странами. Проект неоднократно обсуждался официальными представителями двух стран. Во время предыдущего президентского срока Владимира Путина Кремль значительно активизировал контакты с Японией — третьей по величине экономикой в мире. Путин вновь поднял вопрос о строительстве моста в прошлом году, когда объявил, что сухопутный переход между Россией и Японией будет иметь «планетарное» значение.

С тех пор будущее проекта было неясным, однако посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что проект все еще находится на столе переговоров. «Естественно, эта тема в числе других потенциальных российско-японских проектов обсуждается и по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам», — сказал Галузин государственному информационному агентству РИА Новости.

Согласно планам, мост свяжет российский остров Сахалин с самым северным крупным японским островом Хоккайдо. Мостовой переход, скорее всего, пройдет через пролив Лаперуза, расположенного между российским мысом Крильон и японским Соя. 45-километровый участок между двумя островами является недостающим звеном в серии строительных проектов, которые могли бы позволить осуществлять железнодорожные перевозке из европейской России на главный остров Японии Хонсю, где расположены Токио, Осака , Иокогама, Киото , Нагоя и другие города.

«Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован», — подчеркнул Галузин. Японский Хоккайдо уже соединен с Хонсю тоннелем Сейкан, который проходит под проливом Цугару.

Между тем, в России обсуждается возможность строительства моста с материка на Сахалин стоимостью 8 миллиардов долларов. Министр транспорта России Максим Соколов заявил в сентябре, что деньги уже зарезервированы и работы могут начаться в 2018 году. Российское правительство ранее заявило, что переход, будь то мост или туннель, между материком и Сахалином станет первым шагом к мосту в Японию.

Несмотря на частые контакты между правительствами двух стран, одна формальность снижает шансы на реализацию крупных совместных проектов: обе страны все еще технически находятся в состоянии войны. Разногласия по поводу четырех островов между Сахалином и Хоккайдо, захваченных советскими войсками в последние дни Второй мировой войны, на протяжении десятилетий препятствовали попыткам заключить мирное соглашение между Москвой и Токио.

Конфликт стал препятствием для выгодных сделок между двумя странами. Как заявил в прошлом году министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, спор мешает Токио покупать больше сжиженного природного газа у России. Без соглашения по спорным островам судьба моста Сахалин-Хоккайдо несмотря на потенциальные экономические выгоды остается неясной.

«Как в советский период, так и сегодня Кремль склонен принимать решения по политическим, а не экономическим причинам, — сказал старший научный сотрудник корпорации RAND Уильям Кортни. — Для России экономически целесообразно решить этот вопрос с Японией. Но Путин, наверное, обеспокоен своей политической ситуацией. Вероятно, его больше беспокоит давление ультранационалистов, и он хочет выглядеть сильным».