Минобороны: ЕС могут покинуть 200 тысяч сирийских беженцев 

В российском оборонном ведомстве отметили необходимость кардинально усилить дипломатическую работу с европейскими странами по этому вопросу.
Более 200 тысяч сирийских беженцев могут покинуть Евросоюз. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В настоящее время необходимо кардинально нарастить усилия с другими странами, прежде всего Евросоюза, откуда в ближайшей перспективе могут вернуться до 200 тысяч беженцев», — заявил Мизинцев.
Он отметил положительное влияние работы российских дипломатов на процесс возвращения беженцев в Сирию. По словам Мизинцева, глава иорданского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил полную готовность руководства страны к сотрудничеству для решения связанных с этим проблем.