Минобороны: ЕС могут покинуть 200 тысяч сирийских беженцев

В российском оборонном ведомстве отметили необходимость кардинально усилить дипломатическую работу с европейскими странами по этому вопросу.

«В настоящее время необходимо кардинально нарастить усилия с другими странами, прежде всего Евросоюза, откуда в ближайшей перспективе могут вернуться до 200 тысяч беженцев», — заявил Мизинцев.