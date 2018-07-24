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Минобороны: ЕС могут покинуть 200 тысяч сирийских беженцев
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Минобороны: ЕС могут покинуть 200 тысяч сирийских беженцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском оборонном ведомстве отметили необходимость кардинально усилить дипломатическую работу с европейскими странами по этому вопросу.
Более 200 тысяч сирийских беженцев могут покинуть Евросоюз. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В настоящее время необходимо кардинально нарастить усилия с другими странами, прежде всего Евросоюза, откуда в ближайшей перспективе могут вернуться до 200 тысяч беженцев», — заявил Мизинцев.
Он отметил положительное влияние работы российских дипломатов на процесс возвращения беженцев в Сирию. По словам Мизинцева, глава иорданского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил полную готовность руководства страны к сотрудничеству для решения связанных с этим проблем.
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