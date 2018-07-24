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Срочно: Сирия подтвердила, что ВС Израиля нацелились на сирийский истребитель
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Срочно: Сирия подтвердила, что ВС Израиля нацелились на сирийский истребитель 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 24 июля /Синьхуа/ — Сирийская армия во вторник заявила, что Израиль намеревался сбить сирийский истребитель, атаковавший позиции террористических формирований на юге Сирии. —0—
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