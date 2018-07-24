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Сезон ремонта дорог в разгаре: в Екатеринбурге на две недели перекрыли две улицы
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Сезон ремонта дорог в разгаре: в Екатеринбурге на две недели перекрыли две улицы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С сегодняшнего дня в связи с ремонтом закрыто движение на нескольких улицах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, уже сейчас не проехать по улице Ключевской от Красноуральской до Заводской: на этом участке прорвало трубу, и сейчас ремонтники меняют изношенные коммуникации. Ограничение движения будет действовать две недели — до 7 августа.
Кроме того, ремонт проведут на улице Титова на Вторчермете. Движение закроют уже завтра вечером, но екатеринбуржцам, живущим в этом районе, это принесет не такой большой дискомфорт, как на ВИЗе: ремонт будет проводиться только по ночам. По Титова на участке от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской нельзя будет ездить с 10 вечера до 6 утра. Ограничения будут действовать тоже около двух недель — до 10 августа.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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