Сезон ремонта дорог в разгаре: в Екатеринбурге на две недели перекрыли две улицы

С сегодняшнего дня в связи с ремонтом закрыто движение на нескольких улицах Екатеринбурга , сообщили в пресс-службе администрации города. Так, уже сейчас не проехать по улице Ключевской от Красноуральской до Заводской: на этом участке прорвало трубу, и сейчас ремонтники меняют изношенные коммуникации. Ограничение движения будет действовать две недели — до 7 августа.

Кроме того, ремонт проведут на улице Титова на Вторчермете. Движение закроют уже завтра вечером, но екатеринбуржцам, живущим в этом районе, это принесет не такой большой дискомфорт, как на ВИЗе: ремонт будет проводиться только по ночам. По Титова на участке от переулка Рижского до пересечения с улицами Новинской и Селькоровской нельзя будет ездить с 10 вечера до 6 утра. Ограничения будут действовать тоже около двух недель — до 10 августа.