Бывшие владельцы банка «Траст» расплатятся офшором

По иску санируемого банка «Траст» взыскано более сотни миллионов долларов с кипрского офшора бывших владельцев. Решение вынес Арбитражный суд Москвы

Николай Фетисов и Сергей Беляев. Речь идёт о $118 млн и 962 млн рублей, которые будут списаны со счёта RetailChainPropertiesLimited. Бенефициарами компании являются бывшие владельцы «Траста» — Илья Юров

Основанием для взыскания этой суммы стала задолженность компании по двум кредитам, выданным в 2010 году.

Кипрский офшор является собственником торговой недвижимости в Москве. В частности, она сдаёт помещения торговой сети Billa.