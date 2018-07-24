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Бывшие владельцы банка «Траст» расплатятся офшором
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Бывшие владельцы банка «Траст» расплатятся офшором 

News.ru 1 час назад
По иску санируемого банка «Траст» взыскано более сотни миллионов долларов с кипрского офшора бывших владельцев. Решение вынес Арбитражный суд Москвы.
Речь идёт о $118 млн и 962 млн рублей, которые будут списаны со счёта RetailChainPropertiesLimited. Бенефициарами компании являются бывшие владельцы «Траста» — Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.
Основанием для взыскания этой суммы стала задолженность компании по двум кредитам, выданным в 2010 году.
Кипрский офшор является собственником торговой недвижимости в Москве. В частности, она сдаёт помещения торговой сети Billa.
Ранее News.ru писал о начале процедуры санации банка, которую запустил ЦБ.
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