Глава СПЧ: аварийный дом не расселяют из-за стоматологии жены вице-мэра

Общаясь с участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», председатель совета отметил, что «правозащитная деятельность не просто многогранна, ее сфера действия — 360 градусов, поэтому надо заниматься всем». При этом, уточнил он, для СПЧ очень важно иметь «тысячи помощников во всех регионах».

"Нам нужны волонтеры СПЧ, волонтеры правозащитной деятельности, которые расскажут нам о проблемах, которые существуют в психоневрологическом интернате, детском доме, в экологической сфере, которые расскажут нам об ущемлении прав обманутых дольщиков и так далее", — сказал Федотов, обращаясь к участникам форума.

В этом случае правозащитники смогут дать свои рекомендации, прийти людям на помощь, но для этого нужна информация, но совету этой информации «катастрофически не хватает», продолжил он. Хотя в СПЧ «обращаются тысячи людей, но они обращаются в защиту своих собственных интересов», пояснил глава совета, — например, кому-то не дали квартиру, у кого-то разрушается дом.

"О разрушающемся доме могу отдельно рассказать, замечательная история: в одном городе — ни его, ни даже регион не буду называть — разрушается дом. Его не хотели признать аварийным, отказывались", — отметил Федотов.

В конце концов, правозащитники добились этого: дом признали аварийным, но при этом жителей все равно не хотят расселять, находя всякие бюрократические отговорки, рассказал он.

"А потом выясняется, почему так защищают этот дом, почему его жителей не хотят переселить. Объяснение очень простое: в этом доме располагается стоматологический кабинет, и этот кабинет принадлежит не кому-нибудь, а жене вице-мэра этого города. Я не знаю, где у людей стыд", — заявил глава СПЧ.

"И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы сумеем таких мерзавцев все-таки вычистить из власти, сделать так, чтобы он перестал быть вице-мэром города, а жителей этого разрушающегося аварийного дома, наконец, переселили в нормальные квартиры", — добавил Федотов, обращаясь к молодым волонтерам.