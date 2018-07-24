В Петербурге прокуратура проверяет магазин, в котором оскорбили покупателя

Петербурге сотрудники прокураторы Московского района проверяют магазин, где кассир обругал покупателя, передает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, 20 июня житель Северной столицы расплачивался за продукты на кассе в одном из сетевых супермаркетов, и кассир попросил его посмотреть более мелкие купюры. Таковых у покупателя не оказалось. Узнав об этом, кассир начал выражать недовольство: стучать рукой по кассовому аппарату и нецензурно выражаться в адрес покупателя.

Обиженный петербуржец оставил запись в книге жалоб, но через пару дней получил на электронную почту не менее оскорбительный ответ от магазина. В письме содержались выражения, унижающие честь и достоинство.