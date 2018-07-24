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В Петербурге прокуратура проверяет магазин, в котором оскорбили покупателя
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В Петербурге прокуратура проверяет магазин, в котором оскорбили покупателя 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге сотрудники прокураторы Московского района проверяют магазин, где кассир обругал покупателя, передает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, 20 июня житель Северной столицы расплачивался за продукты на кассе в одном из сетевых супермаркетов, и кассир попросил его посмотреть более мелкие купюры. Таковых у покупателя не оказалось. Узнав об этом, кассир начал выражать недовольство: стучать рукой по кассовому аппарату и нецензурно выражаться в адрес покупателя.
Обиженный петербуржец оставил запись в книге жалоб, но через пару дней получил на электронную почту не менее оскорбительный ответ от магазина. В письме содержались выражения, унижающие честь и достоинство.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По факту возбуждено дело об административном правонарушении.
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