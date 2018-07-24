По реальным событиям: 7 фильмов об авантюристах, которые поставили на карту все

Не всем из этого списка удалось осуществить задуманное.

Гонка века

Гонка века

Дональд Кроухёрст был неудачливым бизнесменом, который рискнул всем и отправился в кругосветную регату — уж очень приз был заманчивый. В первые же дни плавания выяснилось, что тримаран, построенный по его проекту, пропускает воду, оборудование отказывает, а скорость движения печальна. Отчаявшийся Кроухёрст придумывает план… В главной роли Колин Фёрт

Золото

Золото

В основе сюжета этой картины лежит афера, которую компания Bre-X провернула в период с 1993 по 1997 год, когда невезучий Кенни Уэлс (его играет Мэттью МакКонахи) объединился с геологом Майклом Акостой и отправился в индонезийские джунгли искать золото. Они долго мыкались, но наконец пробы грунта показали, что под ногами крупная золотоносная жила, и находку, еще не поднятую из-под земли, начали делить политики, биржевые игроки и крупные компании.

Операция «Арго»

Операция «Арго»

1979 год. В Иране происходит государственный переворот, исламисты захватывают посольство США и берут работников в заложники, шестерым удается ускользнуть и укрыться в доме канадского посла, но им не выехать из страны. Специалист ЦРУ Тони Мендес, которого играет Бен Аффлек , разрабатывает невероятный план вывоза беглецов: ключевую роль в нем играют голливудские продюсеры, настоящие режиссеры, операторы и сотрудники, отвечающие за выбор локаций для съемок. Волнительно так, что ногти можно сгрызть до локтей.

Подлинный Вермеер

Подлинный Вермеер

Это реальная история художника Хана ван Мегерена, рисовавшего в стиле своих кумиров — Рембрандта и Вермеера. Он влюбился в жену искусствоведа, та ответила ему взаимностью, а оскорбленный муж в отместку в пух и прах раскритиковал работу «подражателя и жалкого карикатуриста», что подтолкнуло Мегерена нарисовать картину и выдать её за неизвестное полотно Вермеера. Фальшивку приняли за подлинник, а художник стал богачом, открывшим для себя «нишу»…

Большая игра

Большая игра

Криминальная драма о Молли Блум , которая собиралась стать олимпийской чемпионкой и отдала себя спорту и лыжам, а потом сделала состояние на подпольном покерном клубе для богатейших людей Америки.

Сделано в Америке

Сделано в Америке

Реальная история американского пилота Барри Сила, который одновременно сотрудничал с ЦРУ и занимался контрабандой наркотиков Эскобара. Главную роль сыграл Том Круз

Поймай меня, если сможешь

Поймай меня, если сможешь