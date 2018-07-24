Какие болезни лечит сосудистый хирург

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. Многие современные профессии предусматривают длительное нахождение на ногах. В результате подобной деятельности нередко возникают проблемы, которые проявляются в виде нарушения кровоснабжения в конечностях, появлении тянущих болей, варикозного расширения вен и т. д. Все эти неприятности являются результатом сбоя в работе сосудов. Чтобы предотвратить многие болезни этой сферы, необходима правильная профилактика. Если проблемы избежать не удалось, потребуется помощь специалиста. Своевременный прием сосудистого хирурга позволит избавиться от недуга в сжатые сроки и не допустить его дальнейшее развитие, способное повлечь за собой оперативное вмешательство.

Специализация сосудистого хирурга

Врач, работающий в отрасли клинической медицины, получившей название ангиология, диагностирует патологические изменения, происходящие в магистральных сосудах, лечит поражения в результате механических или бытовых травм, выявляет развитие онкологических процессов, занимается протезированием сосудов, удаляет врожденные патологии. Для лечения заболеваний сосудов применяются хирургические и консервативные методы. Сосудистый хирург специализируется на только на устранении болезней, но и предлагает пациентам эффективные профилактические меры, соблюдение которых позволяет избежать проблем, требующих медицинского вмешательства.

Лечением каких болезней занимается врач

По данным статистики, сосудистый хирург в Краснодаре (а также многих других городах России ), чаще всего принимает клиентов, которые обращаются к нему с атеросклерозом. Еще несколько десятков лет назад это заболевание диагностировали у людей пожилого возраста. Сегодня недуг значительно «помолодел», за что получил название «чумы XX века». Его клиническая картина заключается в отложении в просветах сосудов холестериновых бляшек, что приводит к их сужению. Результатом такой проблемы становятся нарушения кровотока.

Также к специалисту обращаются люди с заболеваниями артерий (расширение, сужение, воспаление), с проблемными венами (флебит, тромбоз, варикоз), страдающие гипертонией, вегетососудистой дистонией, ишемической болезнью сердца. Помощь сосудистого хирурга необходима и при эмболии артерий, сосудистых повреждениях, поражениях сосудов, которые ответственны за кровоснабжение головного мозга.