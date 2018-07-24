Минобороны поймали на создании фейковых видео с ракетами

Пресс-службу Министерства обороны России поймали на создании фейкового видео, посвященного пуску крылатой ракеты в Охотском море. Внимание на несоответствие кадров действительности обратили пользователи YouTube в комментариях под роликом, выложенным на официальном канале ведомства.

Как следует из описания к видео, кадры были сделаны во время учебно-боевого пуска крылатой ракеты с атомного подводного ракетного крейсера «Томск» в Охотском море. По данным Минобороны, ракета успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, на расстоянии 150 километров от места пуска.

Однако пользователи сети заметили, что на самом деле фрагмент с поражением цели был вырезан из другого видео. Как оказалось, идентичные кадры были опубликованы телеканалом «Звезда» еще в 2016 году. Тогда на видео попал момент уничтожения корабля условного противника при помощи берегового ракетного комплекса «Бастион» и противокорабельной ракеты «Москит» в ходе учений «Кавказ-2016».