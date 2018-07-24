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Минобороны поймали на создании фейковых видео с ракетами
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Минобороны поймали на создании фейковых видео с ракетами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пресс-службу Министерства обороны России поймали на создании фейкового видео, посвященного пуску крылатой ракеты в Охотском море. Внимание на несоответствие кадров действительности обратили пользователи YouTube в комментариях под роликом, выложенным на официальном канале ведомства.
Как следует из описания к видео, кадры были сделаны во время учебно-боевого пуска крылатой ракеты с атомного подводного ракетного крейсера «Томск» в Охотском море. По данным Минобороны, ракета успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, на расстоянии 150 километров от места пуска.
Однако пользователи сети заметили, что на самом деле фрагмент с поражением цели был вырезан из другого видео. Как оказалось, идентичные кадры были опубликованы телеканалом «Звезда» еще в 2016 году. Тогда на видео попал момент уничтожения корабля условного противника при помощи берегового ракетного комплекса «Бастион» и противокорабельной ракеты «Москит» в ходе учений «Кавказ-2016».
В ноябре 2017 года года Минобороны опубликовало в Facebook и Twitter фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Однако в итоге оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.
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