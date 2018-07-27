Власти Подмосковья рассказали о модернизации парков

«У нас большая программа по модернизации, наведению порядка в парках. Где-то они были заброшены, забыты. Представляли собой совершенно дикие, не обустроенные места», — заявил он.

По его словам, в настоящее время каждый глава территории заботится о том, чтобы в парках произошли перемены.

Как отметил Воробьёв, в ближайшем будущем в Королёве, Ивантеевке , Павловском Посаде и ряде других территорий будут открыты новые парки.

Глава региона добавил, что программу планируется продолжать.