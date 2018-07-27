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Власти Подмосковья рассказали о модернизации парков
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Власти Подмосковья рассказали о модернизации парков 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о модернизации парков, сообщает телеканал «360».
«У нас большая программа по модернизации, наведению порядка в парках. Где-то они были заброшены, забыты. Представляли собой совершенно дикие, не обустроенные места», — заявил он.
По его словам, в настоящее время каждый глава территории заботится о том, чтобы в парках произошли перемены.
Как отметил Воробьёв, в ближайшем будущем в Королёве, Ивантеевке, Павловском Посаде и ряде других территорий будут открыты новые парки.
Глава региона добавил, что программу планируется продолжать.
Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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