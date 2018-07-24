Детские сады получат 32 гектара земли в Подмосковье

"Закрепление земельного участка за дошкольным учреждением необходимо для полноценного финансирования учреждения, а также размещения детских площадок и прогулочных зон", — отмечает пресс-служба Минмособлимущества.