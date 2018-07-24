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Детские сады получат 32 гектара земли в Подмосковье
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Детские сады получат 32 гектара земли в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление детским садам 53 земельных участков общей площадью 32 гектара, говорится в сообщении ведомства.
"Закрепление земельного участка за дошкольным учреждением необходимо для полноценного финансирования учреждения, а также размещения детских площадок и прогулочных зон", — отмечает пресс-служба Минмособлимущества.
По данным министерства, землю дошкольные образовательные учреждения получат в 19 муниципалитета. В частности, в городских округах Богородск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск, Королев, Электросталь, Реутов, Наро-Фоминск, Луховицы, Люберцы, Подольск, Чехов, Коломна и Руза.
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