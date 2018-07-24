Что надеть на летнее мероприятие: платья-комбинации, серебряные мюли и еще 13 вещей

Лето — пора вечеринок и торжеств, и даже жара им не помеха. Что надеть на ответственное мероприятие или свадьбу лучшего друга? Во втором случае, главное — не повторять ошибок героини Джулии Робертс из одноименного фильма 1997 года. Но кроме шуток, как одеться, чтобы было комфортно и эффектно?

Вспомним, какие детали создают то самое настроение вечернего выхода. Во-первых, материалы с блеском: шелк, тесил, ткани с металлизированным покрытием. Во-вторых, декор: перья, стразы, пайетки, кисточки, бахрома. Список можно продолжить всем тем, что считается слишком нарядным в повседневной жизни. И в-третьих, правильные аксессуары и обувь — заметные и необычные. Каким бы ни был повод, не забываем о чувстве меры: если вы делаете акцент на одежду, то ограничьтесь спокойным блеском обуви или сумки, а если главная роль в образе отдана деталям, выбирайте однотонный наряд.

Платья и комплекты в бельевом стиле — фавориты летних мероприятий. В них на любой вечеринке вы будете себя, как дома.