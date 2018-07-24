Белгородцев зовут на фестиваль исторической реконструкции

С 20 по 22 сентября в районе села Драгунского в урочище Большие Кульбаки пройдет второй фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта-2018», сообщила пресс-служба облправительства.

Первые два дня фестиваля будут образовательными. Для студентов и учеников старших классов из школ области организуют квест-поход с поисками клада, штурмом горы, захватом флага и освобождением полоняников. Также на фестивале будут работать образовательные площадки исторической реконструкции: «Военный лагерь», «Лагерь дружин» и «Посад».

22 сентября станет туристическим фестивальным днем, приехать на который смогут бесплатно все желающие. Гостей праздника научат пешему строю, копейному и осадному делу, строевому мастерству. А пообедать участники фестиваля смогут на корчме — походной полевой кашей и едой, приготовленной на костре.