Защитники мажоритарных акционеров ТоАЗа потерпели неудачу 

Судебный процесс по делу руководства «Тольяттиазота» и швейцарского оффшора Nitrochem Distribution AG привлек внимание общественности новыми подробностями. Слушание возобновилось в Комсомольском суде Тольятти 19 июля, сообщил tltgorod.ru. После оглашения материалов уголовного дела гособвинением суд перешел к рассмотрению протоколов допроса свидетелей и принял гражданский иск от Евгения Седыкина. Миноритарный акционер ТоАЗа, выступающий потерпевшим по уголовному делу, потребовал возместить причиненные ему убытки в размере 2,78 млрд рублей. Напомним, по версии следствия, собственники предприятия Владимир и Сергей Махлаи, а также экс-гендиректор завода Евгений Королев в 2008–2011 годах продали 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида по заниженной стоимости аффилированным им лицам — владельцу и директору оффшора Андреасу Циви и Беату Рупрехту-Ведемайеру, которые затем реализовали продукцию по рыночным ценам в других государствах. Выручку от сделки мажоритарии присвоили себе, не поделившись с другими акционерами компании. Также руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из акционерного общества — в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. За несколько миллионов рублей Махлаи втайне реализовали активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей аффилированному им ООО «Томет». Суммарный ущерб от действий руководства ТоАЗа, по оценкам следствия, составляет около 85 млрд рублей. Дело расследовали под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утверждал замгенерального прокурора. Оживленный процесс проходит в отсутствии обвиняемых, которые скрываются за границей. Однако их отсутствие компенсируют адвокаты подсудимых. Защитники утверждают, что судебный процесс проходит по заказу владельца «Уралхима» — компании, которой принадлежит 10% акций ТоАЗа — Дмитрия Мазепина. Именно «Уралхим» подал заявление о мошенничестве и является истцом по уголовному делу. С последним Махлаи ведут 10-летнюю войну за химкомбинат, а самого Мазепина семья Махлаев и Циви уже много лет обвиняют в попытке рейдерского захвата «Тольяттиазота». В доказательство адвокат Евгения Королева ранее заявил в зале суда, что позиции обвинения и потерпевших совпадают и потребовал отвод прокурору. После возобновления слушания гособвинение представило суду документы, полученные от властей Туниса. Из них следовало, что Nitrochem продавал продукцию в африканской стране по рыночной цене. При этом прокурор оговорился — вместо тысяч случайно сказал «миллионов». Адвокаты подсудимых сделали вид, что документы из Туниса и оговорка прокурора полностью опровергают все доводы обвинения. Их ликующую позицию немедленно транслировали несколько тольяттинских СМИ. Тем не менее, суд разобрался в доводах и пришел к выводу, что швейцарский оффшор продавал уже купленный у ТоАЗа товар именно по рыночной цене. А вот заведомо сниженной была стоимость, по которой Nitrochem приобретал продукцию у ТоАЗа. В материалах арбитражных дел имеется ряд судебных актов, где факты занижения цены установлены и на других рынках. Так, в 2009 году 11,5 тысяч тонн аммиака было продано турецкой компании «Йилдыз Энтегре Агач Санаи Ве Тиджарет» по цене $282 за тонну. При этом сам Nitrochem купил этот аммиак у предприятия по цене $171. А в 2011 году, по данным службы доходов США, разница в цене между рыночной, по которой продавал продукцию на американском рынке Nitrochem и ценой, по которой она покупалась оффшором у ТоАЗа, составляла от 20 до 38%. Эта разница, по данным следствия, оседала на швейцарских счетах и никогда не возвращалась на завод. В свое время ФНС через суд уже взыскала 1,6 млрд рублей недоплаченных налогов за 2009-2011 гг. вместе со штрафами и пенями с «Тольяттиазота» и именно бдительность налоговиков позволила раскрыть финансовую аферу.
Фото: toaz.ru