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Следующее поколение Xbox будет ориентировано на облачные игры
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Следующее поколение Xbox будет ориентировано на облачные игры 

Ferra.ru 2 часа назад
В сети появились новые подробности о следующем поколении игровых приставок Microsoft Xbox семейства Scarlett. Ими поделился ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт (Paul Thurrott), известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft.
По данным источника, в семействе Scarlett планируется представить две приставки с разным «железом». Первой станет более или менее традиционная консоль Xbox, а вторая окажется необычной.
Модель будет маломощной и ориентирована на облачные игры с фирменным стриминговым сервисом. По одной из версий, сервис называется Scarlett Cloud, по другой, кодовое название сервиса — XCloud. Microsoft продемонстрировала его на закрытом собрании в 2013 году, но доводит до ума до сих пор. Облачные игры с этого сервиса будут доступны для всех устройств семейства Scarlett.
Согласно более ранним утечкам, семейство приставок под кодовым названием Scarlett должно дебютировать примерно через два года, в 2020 году.
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