Болей за наших: в уфимском парке установили футбольные скамейки

В июне в парке им. Якутова появился необычный арт-объект — именная скамейка футбольного клуба «Уфа». Она представляет собой стадион в миниатюре — здесь и кресла как на настоящей трибуне, и крыша для защиты от солнца и дождя.

Новый арт объект появится скоро на севере башкирской столицы

Оригинальная скамейка пришлась по душе фанатам клуба и жителям города. В социальных сетях многие выразили пожелание, чтобы такая скамейка появилась и в парке Победы.

— Руководство клуба совместно с Администрацией Орджоникидзевского района приняли решение удовлетворить просьбу горожан. Завтра на одной из аллей парка Победы будет установлена скамейка с символикой клуба, — рассказали в городской администрации.