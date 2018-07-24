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Болей за наших: в уфимском парке установили футбольные скамейки
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Болей за наших: в уфимском парке установили футбольные скамейки 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В июне в парке им. Якутова появился необычный арт-объект — именная скамейка футбольного клуба «Уфа». Она представляет собой стадион в миниатюре — здесь и кресла как на настоящей трибуне, и крыша для защиты от солнца и дождя.
Новый арт объект появится скоро на севере башкирской столицы
Оригинальная скамейка пришлась по душе фанатам клуба и жителям города. В социальных сетях многие выразили пожелание, чтобы такая скамейка появилась и в парке Победы.
— Руководство клуба совместно с Администрацией Орджоникидзевского района приняли решение удовлетворить просьбу горожан. Завтра на одной из аллей парка Победы будет установлена скамейка с символикой клуба, — рассказали в городской администрации.
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