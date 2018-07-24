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Музей истории Советска пытается через суд оспорить свою ликвидацию
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Музей истории Советска пытается через суд оспорить свою ликвидацию 

Клопс.Ru 2 часа назад
Музей истории города Советска оспорит решение о своей ликвидации в Калининградском арбитражном суде. Информация размещена на официальном сайте судебного ведомства.
Музей требует признать недействительным постановление администрации Советского округа «О ликвидации учреждения», которое власти приняли 21 июня. Сейчас рассмотрение дела приостановлено — заявление подано с нарушениями. До 10 августа руководству музея предложено устранить неточности.
По информации администрации Советского округа, решение о закрытии музея истории города связано с финансовыми трудностями. В конце июня в Советске стартовал сбор подписей против данного постановления.
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