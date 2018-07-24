Наместнику курганского монастыря подарили литературу о духовной жизни Ямала 

Сотрудники представительства ЯНАО в Курганской области посетили Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, в котором проходил межрегиональный Фестиваль православного творчества «Чимеевская святыня». Мероприятие приурочили к празднованию дня Чудотворного образа Чимеевской Божией Матери, а также 100-летию со дня убиения Царственных Страстотерпцев.
Кроме того, сотрудники представительства посмотрели художественные работы епархиального конкурса рисунка «От Казанской до Казанской», посвященного празднованию 15-летия образования монастыря. В конце мероприятия заместитель руководителя представительства Дмитрий Китайцев вручил литературу о духовной истории Ямала, об особенностях церковной жизни на Крайнем Севере наместнику монастыря иеромонаху Петру, — сообщила ИА «Север-Пресс» главный специалист представительства Маргарита Зяблова.
Отметим, что задачей фестиваля является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения на базе традиционных русских православных ценностей.