Ещё
Наместнику курганского монастыря подарили литературу о духовной жизни Ямала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наместнику курганского монастыря подарили литературу о духовной жизни Ямала 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сотрудники представительства ЯНАО в Курганской области посетили Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, в котором проходил межрегиональный Фестиваль православного творчества «Чимеевская святыня». Мероприятие приурочили к празднованию дня Чудотворного образа Чимеевской Божией Матери, а также 100-летию со дня убиения Царственных Страстотерпцев.
Кроме того, сотрудники представительства посмотрели художественные работы епархиального конкурса рисунка «От Казанской до Казанской», посвященного празднованию 15-летия образования монастыря. В конце мероприятия заместитель руководителя представительства Дмитрий Китайцев вручил литературу о духовной истории Ямала, об особенностях церковной жизни на Крайнем Севере наместнику монастыря иеромонаху Петру, — сообщила ИА «Север-Пресс» главный специалист представительства Маргарита Зяблова.
Отметим, что задачей фестиваля является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения на базе традиционных русских православных ценностей.
ИА Север-Пресс: последние новости
Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах В беде не бросили. Сельчане помогают пострадавшим на пожаре газсалинцам Пенсионерам и инвалидам. Решили не работать? Сообщите в соцзащиту заранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост383
Россия стянула военную технику к западным рубежам79
Россиян лишат желания иметь валюту155
Умер советник Путина37
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой18
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение