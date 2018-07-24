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Завтра рассекретят новый Audi Q3
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Завтра рассекретят новый Audi Q3 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Завтра, 25 июля, на специальном мероприятии состоится дебют Audi Q3 второго поколения. Уходящая модель выпускается с 2011 года и перенесла два обновления — в 2014 и 2016 годах.
На видео в кадре мелькает только массивная решетка радиатора и адаптивные светодиодные фары. Остальные детали пока скрыты от взора публики. За основу стиля, скорее всего, возьмут кроссовер Q2. В салоне «ку-третий» станет напоминать Audi A4, занимающую аналогичное ему положение в иерархии седанов.
В стремлении привлечь больше покупателей-мужчин, Audi Q3 увеличится в размерах и, как следствие, станет просторнее. Снаряженная масса при этом станет даже чуть меньше. Линейку «гражданских» двигателей сформируют агрегаты отдачей в диапазоне от 120 до примерно 220-230 л.с., будут также версии и литерами S и RS. Их потенциал будет доходить до 280 и 400 л.с. соответственно.
Цены, если верить инсайдерам, вырастут несильно. Их естественные «берега» — стоимость моделей Q2 и Q5, которые занимают соседние ступени в табели о рангах Audi.
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