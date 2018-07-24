«Был такой ужас!» — отравившаяся рассказала, кто дал ей техжидкость вместо воды

Анна Х., как и ее напарница по вечернему бегу Татьяна В. оказалась в больнице рядом с пациентами, склонными к саморазрушению и суициду, из-за роковой ошибки. Вечером 23 июля после очередной пробежки девушки зашли в магазин «Спорт-марафон» — здесь они состоят в клубе бега, заходят пообщаться с приятелями и утолить жажду. Подругам, как обычно, предложили питье, но сделав по глотку, девушки поняли — в емкости совсем не вода.

— Мы тренируемся, ходим на бесплатные тренировки от «Спорт-марафона». Так получилось, что мы бегали… А после бега, когда мы прибегаем, нам дают баклашку воды. Нам дали баклашку воды, но это оказалась не вода. Девочка. Которая дала, она сама была просто в шоке. Я сделала глоток, выплюнула, потому что у меня вся кожа, она скрутилась, все сгорело. А Таня, она глотнула. Привкус острый был, привкус жидкости, которая разъедает ткани, такое было ощущение. В глазах аж звезды были. Это был такой ужас, у меня такое первый раз в жизни, — делится Анна.

Анна считает, что роковую ошибку совершила девушка-бармен. Именно она подала бегуньям химический яд. Почему так произошло — объяснить не может. По словам Анны, бармен очень переживала из-за происшествия, плакала и пыталась помочь, просила прощения. Пострадавшая верит.

— Это случайность, понимаете? Я знаю этих людей, знаю, какие люди там — люди-путешественники, они работают продавцами, сами путешествуют. Я сама такая, зачем мне это все? Это все пройдет. Это все вылечится. Буду ходить к ним на пробежки, с ними буду дружить. Такая вот случайность, которой не должно было быть.

Анна не намерена предъявлять претензии магазину.

Ранее Пятый канал рассказывал об инциденте в «Спорт-марафоне». В результате происшествия Татьяна В. оказалась реанимации в тяжелом состоянии с ожогами желудочно-кишечного тракта и желудочным кровотечением, а ее напарница по бегу Анна Х. получила химический ожог языка.