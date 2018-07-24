Прокуратура Челябинска назвала главных виновников смога 

По итогам работы первого полугодия в региональной прокуратуре состоялась отчетная коллегия, на которой правоохранители назвали два предприятия, которые загрязняют атмосферу больше других. По данным прокуратуры, «Мечел кокс» и городская свалка являются основными источниками городского смога.
По итогам коллегии ведомства главе Челябинска и вице-губернатору были внесены представления за малоэффективную работу по улучшению экологической обстановки в регионе.
«В отношении МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено дело об административном правонарушении. Перед судом поставлен вопрос о приостановлении деятельности данного предприятия», — сообщил заместитель прокурора региона Андрей Оборок.