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Прокуратура Челябинска назвала главных виновников смога
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Прокуратура Челябинска назвала главных виновников смога 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
По итогам работы первого полугодия в региональной прокуратуре состоялась отчетная коллегия, на которой правоохранители назвали два предприятия, которые загрязняют атмосферу больше других. По данным прокуратуры, «Мечел кокс» и городская свалка являются основными источниками городского смога.
По итогам коллегии ведомства главе Челябинска и вице-губернатору были внесены представления за малоэффективную работу по улучшению экологической обстановки в регионе.
«В отношении МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено дело об административном правонарушении. Перед судом поставлен вопрос о приостановлении деятельности данного предприятия», — сообщил заместитель прокурора региона Андрей Оборок.
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