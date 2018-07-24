Минтруд опубликовал законопроект о статусе самозанятых

Министерство труда и социальной защиты разместило в базе преоктов нормативно правовых актов текст законопроекта о правовом статусе самозанятых.

В документе, в частности, предусматривается, при заключении трудового договора с работодателем — индивидуальным предпринимателем работник обязуется выполнять не запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным законом работу, определенную этим договором.

В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия, существенные для работника и для работодателя.

Кроме того, отмечается, что по соглашению сторон трудовой договор между работником и работодателем индивидуальным предпринимателем, может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок.