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Минтруд опубликовал законопроект о статусе самозанятых
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Минтруд опубликовал законопроект о статусе самозанятых 

Парламентская газета 2 часа назад
Министерство труда и социальной защиты разместило в базе преоктов нормативно правовых актов текст законопроекта о правовом статусе самозанятых.
В документе, в частности, предусматривается, при заключении трудового договора с работодателем — индивидуальным предпринимателем работник обязуется выполнять не запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным законом работу, определенную этим договором.
В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия, существенные для работника и для работодателя.
Кроме того, отмечается, что по соглашению сторон трудовой договор между работником и работодателем индивидуальным предпринимателем, может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок.
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