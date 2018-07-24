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Израильские военные не знают о судьбе экипажа сбитого ими самолета
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Израильские военные не знают о судьбе экипажа сбитого ими самолета
РИА Новости
2 часа назад
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РИА НОВОСТИ
. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ ИНФОРМАЦИЕЙ О СУДЬБЕ ЭКИПАЖА СБИТОГО ИМИ САМОЛЕТА ВВС
СИРИИ
— ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРМИИ
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