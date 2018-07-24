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Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в столичных жилых домах
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Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в столичных жилых домах 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Современные лифты с пониженным уровнем шума и мониторами видеосвязи с диспетчером начали устанавливать в жилых домах столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"АО «Мослифт» включился в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома номер 13 по улице Новомарьинская заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Он отметил, что по одному лифту в каждом подъезде уже заменили.
На панели управления кабиной есть видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов. На нем отображают параметры работы подъемника: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.
Видеосвязь с диспетчером подключили для комфорта жильцов в случае нештатной ситуации. «Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране поможет пассажиру чувствовать себя комфортно. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями», — пояснили в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что с начала года в Троицком и Новомосковском административных округах установили 23 новых лифта по программе капитального ремонта. До этого масштабная программа модернизации лифтов прошла в границах старого города.
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