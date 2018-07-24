Малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в столичных жилых домах

Современные лифты с пониженным уровнем шума и мониторами видеосвязи с диспетчером начали устанавливать в жилых домах столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"АО «Мослифт» включился в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома номер 13 по улице Новомарьинская заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», — цитирует собеседника Агентство «Москва» . Он отметил, что по одному лифту в каждом подъезде уже заменили.

На панели управления кабиной есть видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов. На нем отображают параметры работы подъемника: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.

Видеосвязь с диспетчером подключили для комфорта жильцов в случае нештатной ситуации. «Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране поможет пассажиру чувствовать себя комфортно. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями», — пояснили в комплексе городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что с начала года в Троицком и Новомосковском административных округах установили 23 новых лифта по программе капитального ремонта. До этого масштабная программа модернизации лифтов прошла в границах старого города.