Около 20 рейдов по пресечению несанкционированной торговли провели в Капотне в 2018 году

Почти 20 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли было проведено в Капотне с начала текущего года.

— За отчетный период 2018 года проведено 19 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли, — сообщил заместитель главы управы района Капотня по вопросам экономики, торговли и услуг Андрей Келейников. — По факту выявленных нарушений применены меры административного воздействия, составлено 17 протоколов на общую сумму 47 500 рублей.

На сегодняшний день на территории Капотни функционирует 35 предприятий торговли и услуг, из них три предприятия общественного питания открытой сети, 20 стационарных предприятий торговли и 12 предприятий бытового обслуживания.