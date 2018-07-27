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Около 20 рейдов по пресечению несанкционированной торговли провели в Капотне в 2018 году
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Захарченко ранен

Около 20 рейдов по пресечению несанкционированной торговли провели в Капотне в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почти 20 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли было проведено в Капотне с начала текущего года.
— За отчетный период 2018 года проведено 19 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли, — сообщил заместитель главы управы района Капотня по вопросам экономики, торговли и услуг Андрей Келейников. — По факту выявленных нарушений применены меры административного воздействия, составлено 17 протоколов на общую сумму 47 500 рублей.
На сегодняшний день на территории Капотни функционирует 35 предприятий торговли и услуг, из них три предприятия общественного питания открытой сети, 20 стационарных предприятий торговли и 12 предприятий бытового обслуживания.
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