Город утопии за Мытной заставой можно будет увидеть на экскурсии проекта «Москва в деталях»

Экскурсия «Назад в будущее или город утопии за Мытной заставой» пройдет по маршруту от «Тульской» до Шаболовки. Прогулка состоится во вторник, 24 июля.

Москва не сразу приняла такой вид, как в настоящее время. Началось все с возведения сторожевого острога, продолжилось застройкой в камне. Уже в начале прошлого столетия зародилось социалистическое государство, в котором активно развивались искусство, наука, зодчество. Архитекторы того времени стремились создать проект новой страны.

«Именно так возник город в городе. На месте деревянных домов и огородов, в противовес златоглавой, купеческой Москве, было решено заложить фантастический город будущего», — отметили в программе экскурсии.

Этот город будущего создан на Шаболовке. Об истории архитектурного заповедника и уникальных историях его объектов в течение двух часов будет рассказывать Сергей Рахманинов

Напомним, что «Москва в деталях» — это партнерский проект Культурного центра «Северное Чертаново».

Начало прогулки в 19:00. Место встречи: около центрального входа в торговый центр на «Тульской» (выход из последнего вагона из центра).

Фото: Экскурсии по Москве

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/24/43068/