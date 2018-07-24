Нижегородец осужден за продажу икры амурского осетра

Житель Нижнего Новгорода осужден за незаконную реализацию икры краснокнижного осетра. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, нижегородец занимался незаконной доставкой и реализацией продукции осетровых пород сомнительного качества. В июне прошлого года нарушитель был задержан с поличным на речном вокзале Нижнего Новгорода. Его арестовали при передаче банки с осетровой икрой «покупателю», под видом которого с ним договорился встретиться оперативный сотрудник. Экспертиза показала, что изъятая продукция является икрой амурского осетра.

Сообщается, что краснокнижная рыба включена в Международный Красный список со статусом «вид в угрожаемом состоянии с резко сокращающейся численностью». Ее вылов запрещен законодательством РФ

На суде подсудимый своей вины не признал, пояснив, что не имел возможности определить принадлежность проданной им икры к производным особо ценных водных биологических ресурсов.

Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Приговор в законную силу не вступил.