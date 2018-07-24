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Нижегородец осужден за продажу икры амурского осетра
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Нижегородец осужден за продажу икры амурского осетра 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Житель Нижнего Новгорода осужден за незаконную реализацию икры краснокнижного осетра. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, нижегородец занимался незаконной доставкой и реализацией продукции осетровых пород сомнительного качества. В июне прошлого года нарушитель был задержан с поличным на речном вокзале Нижнего Новгорода. Его арестовали при передаче банки с осетровой икрой «покупателю», под видом которого с ним договорился встретиться оперативный сотрудник. Экспертиза показала, что изъятая продукция является икрой амурского осетра.
Сообщается, что краснокнижная рыба включена в Международный Красный список со статусом «вид в угрожаемом состоянии с резко сокращающейся численностью». Ее вылов запрещен законодательством РФ.
На суде подсудимый своей вины не признал, пояснив, что не имел возможности определить принадлежность проданной им икры к производным особо ценных водных биологических ресурсов.
Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что ранее в Нижегородской области отсутствовала практика привлечения к уголовной ответственности по ст. 258.1 УК РФ. Кроме того, нет широкой практики применения данной нормы в общероссийском масштабе, тем более, в условиях общего порядка судебного разбирательства.
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