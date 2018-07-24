Роспотребнадзор проверил морскую воду на пляжах в Севастополе

Она соответствует нормативным требованиям по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Всего было отобрано 219 проб.

На 19 июля положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам выданы на 27 из 35 действующих общедоступных городских пляжей.