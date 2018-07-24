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Роспотребнадзор проверил морскую воду на пляжах в Севастополе
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Роспотребнадзор проверил морскую воду на пляжах в Севастополе 

RT на русском 2 часа назад
Она соответствует нормативным требованиям по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Всего было отобрано 219 проб.
На 19 июля положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам выданы на 27 из 35 действующих общедоступных городских пляжей.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске увеличилось количество разрешённых пляжей в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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